«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление контракта, Зарема и Каттани – против

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«Спартак» возобновил переговоры с Зелимханом Бакаевым о продлении контракта.

Стороны вернулись к переговорам на прошлой неделе, сообщает «Матч ТВ».

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли выступает за продление контракта с полузащитником. Итальянского специалиста полностью устраивают как игровые, так и личностные качества Бакаева.

Однако спортивный директор красно-белых Лука Каттани и спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова против продления контракта.

Статистику Бакаева можно изучить здесь.

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