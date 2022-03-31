«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление контракта, Зарема и Каттани – против

«Спартак» возобновил переговоры с Зелимханом Бакаевым о продлении контракта.
Стороны вернулись к переговорам на прошлой неделе, сообщает «Матч ТВ».
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли выступает за продление контракта с полузащитником. Итальянского специалиста полностью устраивают как игровые, так и личностные качества Бакаева.
Однако спортивный директор красно-белых Лука Каттани и спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова против продления контракта.
Статистику Бакаева можно изучить здесь.