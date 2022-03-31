«Спартак» возобновил переговоры с Бакаевым. Ваноли – за продление контракта, Зарема и Каттани – против

возобновил переговоры с о продлении контракта.

Стороны вернулись к переговорам на прошлой неделе, сообщает .

Главный тренер «Спартака» выступает за продление контракта с полузащитником. Итальянского специалиста полностью устраивают как игровые, так и личностные качества Бакаева.

Однако спортивный директор красно-белых и спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова против продления контракта.

Статистику Бакаева можно изучить здесь.