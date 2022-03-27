Анзор Кавазашвили: «Бакаев – лучший из лучших в «Спартаке» за последние два года. Только его можно пригласить в Серию А»

считает одним из лучших игроков .

– Думаю, что Бакаев заиграл бы в той же самой Италии. Зелимхан – очень талантливый футболист, и с его навыками в команде нужны очень хорошие партнеры, потому что у Бакаева есть дриблинг, он может пойти на обострение игры, а для этого надо с кем-то играть в пас. Этот игрок – единственный в «Спартаке», который является лучшим из лучших за последние два года.

– Вы считаете, Зелимхан потянул бы уровень Серии А?

– В европейских клубах нужно быть готовым к большим физическим нагрузкам, потому что они играют во многих турнирах, поэтому им всегда нужно два состава. И все команды подбирают игроков, подходящих под их стиль.

Значит, какому-то клубу понравилась игра Зелимхана. Только его можно пригласить в Серию А, больше некого.

– «Спартаку» нужен Бакаев?

– Если сейчас поступит предложение от хорошего европейского клуба из Италии, Испании, Германии, то он уйдет. В «Спартаке» его полностью не используют. Странно, что такой игрок иногда даже в запасе сидит, – заявил бывший вратарь красно-белых.