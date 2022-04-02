Эвра о дискриминации: «Когда побеждаешь – ты француз. Когда внезапно проигрываешь – вспоминают про сенегальский паспорт»

рассказал о дискриминации во время выступления за Францию.

Эвра родился в Дакаре, столице Сенегала.

«Я говорю всем футболистам – осторожно выбирайте национальную сборную. Я родился в Сенегале, мог играть за или Францию.

Говорил об этом с родителями. Я вырос во , поэтому мой выбор был естественным, потому что ты думаешь об игре с топ-футболистами.

Но на самом деле все это политика. Когда ты побеждаешь, ты французский игрок, когда внезапно проигрываешь, сразу возникает сенегальский паспорт.

Поэтому, когда вы принимаете подобное решение, нужно быть очень осторожными», – сказал бывший футболист и в эфире Arise News.

Эвра провел 81 матч за сборную Франции. Он выступал на трех Евро – в 2008, 2012 и 2016 годах, а также на двух чемпионатах мира – в 2010-м и 2014-м.