Эвра рассказал, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет со стороны учителя. Он засунул пенис в рот Патрису

Бывший защитник рассказал, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет.

Об этом 40-летний француз сообщил The Times перед выпуском автобиографии. В отрывке из книги, опубликованной в газете, Эвра подробно рассказал о сексуальном насилии. Случилось это, когда он оставался в доме учителя три ночи в неделю.

Экс-футболист подробно описал, как учитель пытался трогать его, когда думал, что мальчик спит, и как он «оттолкнул учителя, ударив кулаком». Француз добавил, что учитель был «сексуально возбужден» и «трогал себя», когда пытался снять с него одежду.

Эвра рассказал, что ему было слишком стыдно рассказать об этом своей маме. Учитель при этом пытался «ухаживать» за ним, позволяя играть на Nintendo, помогать с домашним заданием и готовить ему вкусную еду.

В конце концов, Эвра убедил маму не отпускать его в дом учителя. Но в последнюю ночь, как утверждает Патрис, учитель засунул ему пенис в рот.

Эвра добавил, что в начале футбольной карьеры с ним связалась полиция, поскольку на учителя поступали жалобы. В тот момент Патрис сказал полицейским, что учитель ничего с ним не делал.

Француз рассказал обо всей этой ситуации своей маме в конце этого месяца.

«Это был тяжелый момент для меня. Мне еще нужно рассказать о случившемся братьям, сестрам и близким друзьям. Не хочу, чтобы люди чувствовали жалость ко мне. Сложная ситуация. Мать не ожидает услышать подобное от своего ребенка.

Это стало для нее большим потрясением. Было много гнева. Она сказала, что сожалеет. Мама заявила: «Ты не должен рассказывать об этом в книге, это личное». Но я ответил ей: «Мам, это не обо мне, это для других детей». Она сказала, что понимает», – заявил Эвра.

Бывший футболист также сказал, что еще не думал всерьез о судебном преследовании виновного в насилии, хотя его мама предлагала подать в суд на преступника.