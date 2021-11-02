Эвра о борьбе с расизмом: «Ненавижу лицемерие. Нужно быть жертвой расизма, чтобы понять, каково это»

Бывший защитник «Манчестер «Юнайтед» высказался о борьбе с расизмом в футболе.

«Kick it Out, говорить «нет [расизму]» перед камерой до начала матча... Я не хочу быть участником этого. Когда игроки это делают, они не понимают, о чем говорят.

Нужно быть жертвой расизма, чтобы понять, каково это. Во Франции для меня подготовили гильотину после проблем нашей сборной на чемпионате мира 2010 года.

Люди должны перестать притворяться, что хотят остановить расистов. Суперлигу закрыли за сутки. Я видел, как мои бывшие одноклубники, теперь эксперты, говорили об этом. Интересно, почему у них не нашлось столько же энергии на борьбу с расизмом?

Людей заботит только то, что бьет по их карману. Ненавижу лицемерие», – заявил француз.