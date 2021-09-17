Патрис Эвра: «Никто не рождается расистом, это выбор. Хочу понять, откуда они берутся. Возможно, у них травма»

Бывший защитник вспомнил об оскорблении на расовой почве со стороны экс-форварда «Ливерпуля» .

Во время матча в 2011 году Суарес назвал Эвра негром. Футбольная ассоциация Англии оштрафовала уругвайца на 40 тысяч фунтов и дисквалифицировала на восемь матчей. В феврале 2012 года Суарес отказался пожать Эвра руку перед матчем на «Олд Траффорд».

«Я не знаю Суареса достаточно близко, чтобы называть расистом. Я знаю, что он использовал расистские слова. А когда пришел момент мириться, он этого не сделал. Но когда «Ювентус» играл с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов [в 2015 году], он пожал мне руку, и я пожал ему руку.

В моем сердце никогда не будет ненависти. Я не ненавижу учителя, который домогался до меня. Это безумие.

Если вы хотите быть расистом, это ваш выбор. Это сделает вас счастливее? Вместо того, чтобы обвинять расистов, я хочу понять, откуда они берутся. Никто не рождается расистом. Дело в образовании. Возможно, у них травма. Мы должны поговорить с ними.

Я не думаю, что мы делаем большие шаги, потому что забываем об образовании. Каждую неделю в футболе происходит все больше инцидентов, может быть, из-за того, что когда вы их обвиняете, они становятся еще активнее. Если я забаню тебя, потому что ты расист, ты никогда не изменишься, но кто-то должен попытаться понять, почему ты расист», – сказал Эвра.