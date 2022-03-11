Тимощука лишили всех титулов на Украине. Ему пожизненно запретили футбольную деятельность в стране

лишили всех титулов на Украине.

Украинская ассоциация футбола официально объявила, что тренер лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

Кроме того, Тимощук исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Администрация УАФ обратится в органы государственной власти с просьбой о лишении Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Тимощук играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013-го по 2015-й. С 2017 года он работает тренером в петербургском клубе. До переезда в Россию он играл за и .