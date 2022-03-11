Тимощука лишили всех титулов на Украине. Ему пожизненно запретили футбольную деятельность в стране

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Анатолия Тимощука лишили всех титулов на Украине.

Украинская ассоциация футбола официально объявила, что тренер «Зенита» лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.

Кроме того, Тимощук исключен из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Также ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Администрация УАФ обратится в органы государственной власти с просьбой о лишении Тимощука всех государственных наград и почетных званий. 

Тимощук играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013-го по 2015-й. С 2017 года он работает тренером в петербургском клубе. До переезда в Россию он играл за «Волынь» и «Шахтер».

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