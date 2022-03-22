Андрей Шевченко: «Когда взорвалась Чернобыльская АЭС, режим СССР хранил все в тайне, но мой отец знал как военный. Он принес домой прибор для измерения радиации»

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Андрей Шевченко вспомнил об аварии на Чернобыльской АЭС.

Шевченко родился в селе Дворковщина в Киевской области.

«Когда взорвался Чернобыль, это был СССР, и режим хранил все в тайне. Но мой отец знал, потому что он был военным. Он принес домой прибор, который измерял радиацию.

Я играл в футбол на детской площадке, пнул мяч, и он залетел на крышу одного здания. Я забрался туда, и там было шесть или семь мячей. Я принес домой три мяча, а остальные забрали мои друзья.

Когда я вернулся домой, папа взял мяч и проверил его на радиацию. Нам пришлось бросить мяч в огонь. Вот реальная история», – рассказал бывший игрок «Милана» и тренер сборной Украины.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года из-за разрушения реактора четвертого энергоблока. В течение первых трех месяцев скончался 31 человек, еще 19 смертей с 1987 по 2004 год предположительно можно отнести к ее прямым последствиям. 134 человека из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или иной степени тяжести.

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