Жоан Лапорта: «Клубы-государства сотрудничают с УЕФА, и это дает им право делать все, что захочется. Суперлига живет»

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Президент «Барселоны» заявил, что проект Суперлиги Европы не закрыт.

«Суперлига живет. Мы ждем судов и защищаем право на свободную конкуренцию. И она победит.

Теперь Суперлига – открытый турнир, а не закрытый. Проект развивается. Она точно станет самым привлекательным турниром мира. Из Суперлиги может получиться улучшенная версия Лиги чемпионов.

Думаю, все закончится конструктивным диалогом с УЕФА. Мне кажется, все пойдет этим путем, но руководить процессом будут клубы.

Не должны быть так, что клубы, спонсируемые государствами, сотрудничают с УЕФА, и это дает им право делать все, что захочется, и быть хозяевами европейского футбола. Очевидно, что этого нельзя допускать для выживания других клубов.

Многие английские клубы поддерживают [Суперлигу], но они не говорят об этом вслух, так как вопрос еще на рассмотрении в суде», – сказал Жоан Лапорта в интервью RAC1.

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