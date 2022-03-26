Лапорта об отмене Суперлиги: «Это далеко не так. Мы в деле, а английские и немецкие клубы ждут, какой будет формат – что-то новое или продвинутая ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Жоан Лапорта Суперлига Европы Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о намерении реализовать проект Суперлиги Европы.

С Суперлигой покончено?

– Нет, это далеко не так. Мы по-прежнему в деле, как и «Ювентус», «Реал» и другие команды. Английские команды тоже ждут – «Манчестер», «Ливерпуль». И немецкие.

Они ждут, какой формат будет у турнира: что-то новое или в духе продвинутой Лиги чемпионов. Но мы в деле, одерживаем победы на каждом этапе юридических процедур.

Сейчас мы ожидаем вердикта Европейского суда. Надеемся, он будет представлен до конца года, – сказал Лапорта Mundo Deportivo.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные