Лапорта об отмене Суперлиги: «Это далеко не так. Мы в деле, а английские и немецкие клубы ждут, какой будет формат – что-то новое или продвинутая ЛЧ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о намерении реализовать проект Суперлиги Европы.

– покончено?

– Нет, это далеко не так. Мы по-прежнему в деле, как и , и другие команды. Английские команды тоже ждут – , . И немецкие.

Они ждут, какой формат будет у турнира: что-то новое или в духе продвинутой Лиги чемпионов. Но мы в деле, одерживаем победы на каждом этапе юридических процедур.

Сейчас мы ожидаем вердикта Европейского суда. Надеемся, он будет представлен до конца года, – сказал Лапорта Mundo Deportivo.