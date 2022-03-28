Президент «ПСЖ» о Суперлиге: «Критики европейской футбольной модели ошибались. Они пытались разрушить систему в прошлом году»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о проекте Суперлиги Европы.

Нассер Аль-Хелайфи, возглавляющий Ассоциацию европейских клубов, высказался об идее нового турнира после подписания коммерческих соглашений с организациями Team Marketing и Relevent Sports Group.

«Эта сделка начинает эпоху новой модели прогрессивного управления европейским футболом. Теперь его судьбу определяют клубы.

Это соглашение доказывает, что критики европейской футбольной модели ошибались. Большее влияние и благосостояние для клубов, более прогрессивная система управления и еще большее единство.

В прошлом году некоторые пытались разрушить систему ради некоторых из этих вещей», – сказал Аль-Хелайфи.

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