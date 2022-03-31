Президент «ПСЖ» о Суперлиге: «Я мог получить 400 млн евро, но сказал «нет». Должна быть открытая система, где уважают всех»

Президент отклонил крупное предложение о вступлении в .

«Конечно, я тоже хочу, чтобы мы играли в больших матчах. Я знаю, чего хотят зрители.

Но мы не можем сказать: «Вы маленький клуб, вы вне игры». Должна быть открытая система с руководящим органом, где уважают всех.

Я мог принять чек от Суперлиги на 400 млн евро. Они приглашали меня. А когда я сказал «нет», они сказали, что не приглашали меня – вот и все.

Я мог бы [принять предложение от Суперлиги], если бы думал только о себе. Особенно в период пандемии коронавируса. Но что делать с экосистемой, фанатами и ценностями, которые вы представляете?» – заявил .