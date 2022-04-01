Баринов не сыграет со «Спартаком» из-за травмы голеностопа

не сможет сыграть со из-за травмы.

Полузащитник получил повреждение голеностопа во время товарищеского матча основной сборной России с молодежной.

По информации «РБ Спорт», в четверг было принято решение, что 25-летний хавбек не выйдет на поле.

Баринов подвернул голеностоп и до сих пор ощущает боль в ноге. При этом обследование не показало ничего серьезного, футболист будет готовиться к следующей игре – против «Ростова».

Матч 23-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак» состоится на «РЖД Арене» 2 апреля.

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