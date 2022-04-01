«Мы обосрались, если по-русски сказать». Баринов о поражении России от Хорватии

резко высказался о поражении России от .

Россияне в квалификации ЧМ-2022 на выезде уступили хорватам (0:1) и попали в стыковые матчи, откуда позже были удалены по решению УЕФА и ФИФА.

– Что произошло?

– Сложно. Если по-русски сказать: мы тогда обосрались.

Сыграло еще то, что нас устраивала ничья. Играть надо с настроем, что нужна только победа... Я думаю, если бы было так, мы бы играли, а не отбивались. Психологический фактор тоже очень сильно влияет. В этом матче так и произошло.

– Карпин говорит, что не хочет привлекать психолога. Как ты к этому относишься?

– Все индивидуально.

– Тебе нужен?

– Мне не надо.

– У тебя как будто вообще нет страха.

– Он есть у всех, но у каждого он разный. В сборной индивидуальный подход, если поработать с психологом – может быть, это поможет. А может, нет.

– Чувствуешь, что на тебе и, может быть, на Джикии еще большая ответственность, что в Сплите вы не смогли успокоить команду, что-то сделать, чтобы переломить игру?

– На всех лежит большая ответственность. Не только на мне и Джикии – на Смолове, Дивееве. На всех ребятах, кто выходит в основном составе. И кто выходит на замену.

– Перед матчем с Хорватией на пресс-конференцию пришли Модрич и Далич и говорят: «Мы победим и выйдем на ЧМ». Карпин после Хорватии говорил, что наши игроки так не могут сказать, а если скажут и проиграют, то их потом сожрут.

– Это менталитет. Но я бы мог так сказать перед Хорватией. Мне кажется, я бы мог тогда сказать: «В завтрашней игре мы не проиграем, а выйдем с первого места и получим прямую путевку на чемпионат мира». Но понимаешь, что было бы, если бы случилось то, что случилось? Представь...

– Я вижу, что все в сборной классно взаимодействуют с Карпиным. Как ты это объясняешь?

– Георгич может собрать всех вместе часов в 10 вечера – просто будет сидеть с нами и разговаривать на любые темы.

Допустим, я – Валерий Георгиевич, а ты – Баринов. Он тебя спрашивает: «Ты что хочешь в сборной? Играть в футбол, бить вперед, играть только в обороне?» Чисто по-семейному. Все смеются, подшучивают друг над другом.

Георгич со своим штабом раскрепощает всех, чтобы все не были зажатыми. Нет такого, что ошибешься – и тебе крышка. Он, наоборот, это разрешает делать и требует этого. Пробовать играть в футбол, – сказал полузащитник .