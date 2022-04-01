Дмитрий Баринов: «Задача – не прикасаться к алкоголю от Нового года до Нового года»

ставит задачу не употреблять алкоголь.

– Знаю, что ты не употребляешь алкоголь во время сезона. Откуда это взялось и когда началось?

– В первую очередь ужесточил самоконтроль после травмы крестов.

С августа прошлого года и до декабря не употреблял алкоголь. Наверное, только за неделю до отпуска выпил бокал пива после матча.

– Почему?

– Не знаю. Не то чтобы я поставил ультиматум себе, просто так решил. Сейчас задача – не прикасаться к алкоголю от Нового года до Нового года.

– Как еще тебя изменила травма, кроме этой истории с алкоголем?

– Я стал проводить больше времени в тренажерном зале, и питание изменилось.

Многое исключил. Допустим, за сборы ел макароны только в дни матчей. Еще изменения в питании связаны со сборной. Стараюсь придерживаться тех рекомендаций, которые приняты по питанию, восстановлению.

– Сколько я общался с игроками сборной, каждый говорит: «Я стал питаться правильно, я исключил эти продукты, стал восстанавливаться». Почему так?

– Нам четко говорят: «Мы вам скажем, а это уже ваше дело: соблюдать или нет. Плохого мы не посоветуем, хотим, чтобы вы становились лучше и лучше». Видимо, каждый попробовал, понял, что это работает, и все стали этого придерживаться, – сказал полузащитник .