Баринов об уходе Гиздоля: «Некрасиво, мог бы попрощаться. Значит, так ему было выгоднее»

рассказал об уходе из «Локомотива».

– Как ты узнал, что Маркус Гиздоль покинул «Локомотив»?

– Приехал на тренировку, спросил: «Где главный тренер?» Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой.

– Ты видел, как отъезд Гиздоля интерпретируют в медиа?

– Пишут, что он трус?

– Что у Гиздоля оставалось три месяца контракта, он плохо подготовил команду на сборах и, понимая это, уехал. При этом в Германии такой жест одобрят из-за политики, а с «Локомотивом» он вроде и не провалился. То есть ситуация win-win.

– Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, – это некрасиво. Каждый человек поступает так, как хочет.

Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом. Он так поступил – значит, так ему было выгоднее. А то, что ты озвучил... Возможно, отчасти так и есть.

– Пабло тоже уехал молча?

– Нет, он собрал всех в раздевалке, объяснил все, попрощался и спокойно уехал.

Когда все началось, мы еще были в Испании на сборе. По Пабло было видно, что он очень сильно переживает. Я догадывался, что он уедет, – сказал полузащитник .

Уход Гиздоля из «Локо»: провалился по результатам, обещал прорыв весной, не попрощался с командой

Гиздоль оставил агрессивный, но хаотичный «Локо». Большая проблема – стандарты в обороне