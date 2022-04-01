Баринов об уходе Гиздоля: «Некрасиво, мог бы попрощаться. Значит, так ему было выгоднее»

Дмитрий Баринов рассказал об уходе Маркуса Гиздоля из «Локомотива».
– Как ты узнал, что Маркус Гиздоль покинул «Локомотив»?
– Приехал на тренировку, спросил: «Где главный тренер?» Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой.
– Ты видел, как отъезд Гиздоля интерпретируют в медиа?
– Пишут, что он трус?
– Что у Гиздоля оставалось три месяца контракта, он плохо подготовил команду на сборах и, понимая это, уехал. При этом в Германии такой жест одобрят из-за политики, а с «Локомотивом» он вроде и не провалился. То есть ситуация win-win.
– Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, – это некрасиво. Каждый человек поступает так, как хочет.
Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом. Он так поступил – значит, так ему было выгоднее. А то, что ты озвучил... Возможно, отчасти так и есть.
– Пабло тоже уехал молча?
– Нет, он собрал всех в раздевалке, объяснил все, попрощался и спокойно уехал.
Когда все началось, мы еще были в Испании на сборе. По Пабло было видно, что он очень сильно переживает. Я догадывался, что он уедет, – сказал полузащитник «Локомотива».
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