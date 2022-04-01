Министр спорта о русском языке в ФИФА: «Удивляюсь, почему так поздно. ФИФА понимает значимость российского футбола»

Министр спорта РФ одобрил признание русского языка одним из официальных языков ФИФА.

«Я удивляюсь, честно говоря, почему так поздно русский язык стал официальным языком ФИФА. Думаю, как только Россия получила право на проведение чемпионата мира, уже тогда была необходимость включения. Но лучше поздно, чем никогда.

Сигнал хороший, позитивный. Это значит, что ФИФА понимает значимость российского футбола, я бы так сказал. Надеюсь, что это будет подтверждено не только признанием русского языка как официального, но и дальнейшими действиями, снятием всех ограничений для наших клубов и национальных сборных», – сказал Олег Матыцин.

Россию не исключили из ФИФА, это даже не обсуждали – забанили три других федерации. Русский язык добавили в список официальных