Бэйл откроет посвященный гольфу бар в Бристоле. Местные жители недовольны, что он будет работать по ночам

намерен открыть посвященный гольфу бар в Англии.

Полузащитник хочет открыть новое заведение своей сети Par 59 в Бристоле.

Однако это вызвало недовольство местных жителей. Их не устраивает то, что бар будет работать ночью. В ближайшее время городской совет Бристоля проведет слушание по этому вопросу.

При этом компания Бэйла уже получила лицензию на открытие бара, но готова пойти навстречу 165 жителям, подавшим жалобу.

Это не первый бар, посвященный гольфу, открытый Бэйлом – две недели назад Par 59 был открыт в Кардиффе. В этом баре есть два поля для мини-гольфа с девятью лунками.

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