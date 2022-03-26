Агент Бэйла: «Невероятно, что «Реал» не выпускает Гарета. Он бы отлично играл, если бы на него рассчитывали»

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Агент Гарета Бэйла удивлен, что его клиент не играет за «Реал».

«Гарет не знает, что случится летом. Все зависит от Уэльса. Мы ни с кем не общались, решение будет принято в июне.

Невероятно, что «Реал» не выпускает его, ведь Гарет еще способен на многое. Все увидели это в четверг вечером (в стыковом матче ЧМ-2022 между Уэльсом и Австрией Бэйл сделал дубль – Sports.ru). Если бы «Реал» рассчитывал на него, то он бы отлично играл. Но мы это переживем и продолжим в том же духе.

Бэйл – величайший игрок в истории Уэльса, и один из величайших британских футболистов», – сказал Джонатан Барнетт.

Бэйл вытащил Уэльс в финал стыков. Режим супергероя в день, когда главное медиа Испании назвало его паразитом

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