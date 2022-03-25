Гарет Бэйл: «СМИ могут нанести ущерб психическому и физическому здоровью, они разрывают спортсменов в клочья, вызывая гнев и разочарование у болельщиков»

раскритиковал СМИ за новости о нем.

В колонке мадридской газеты Marca Бэйла в четверг назвали «паразитом».

Вингер , забивший 1 гол за клуб в 5 матчах сезона, сделал дубль в стыковом матче Уэльс – Австрия (2:1) и эмоционально прокричал в камеру после одного из голов, вероятно, обратившись к журналистам.

«The Daily Mail проливает свет на эту клеветническую, уничижительную и спекулятивную журналистику от Marca.

В то время, когда люди лишают себя жизни из-за бездушности и беспощадности СМИ, я хочу знать, кто привлекает к ответственности этих журналистов и новостные агентства, кто позволяет им писать подобные статьи?

К счастью, за то время, что я был в центре внимания общественности, у меня появилась толстая кожа, но это не значит, что подобные статьи не причиняют мне вреда и не расстраивают в личном и профессиональном плане, когда выходят эти злонамеренные истории.

Я был свидетелем того, как средства массовой информации могут нанести ущерб психическому и физическому здоровью людей.

СМИ ждут от профессиональных спортсменов сверхчеловеческих выступлений, и они первыми будут праздновать с атлетами, когда те добьются успеха. Но вместо того, чтобы выразить сочувствие спортсменам, когда они демонстрируют хотя бы малейший намек на человеческую слабость, СМИ разрывают их в клочья, вызывая гнев и разочарование у их болельщиков.

Ежедневное давление на спортсменов огромно, и ясно как божий день, как негативное внимание СМИ может легко довести до отчаяния уже находящегося в стрессе спортсмена или любого другого человека, оказывающегося в поле зрения общественности.

Я надеюсь, что к тому времени, когда наши дети достигнут возраста, когда они смогут воспринимать новости, журналистская этика и стандарты будут соблюдаться более строго.

Именно поэтому я хочу использовать свою платформу для поощрения изменений в том, как мы публично говорим, как критикуем людей, которые, по большей части, просто не оправдывают зачастую нереалистичных и проецируемых на них ожиданий.

Мы все знаем, кто настоящий Паразит!» – говорится в заявлении 32-летнего валлийца.

Бэйл вытащил Уэльс в финал стыков. Режим супергероя в день, когда главное медиа Испании назвало его паразитом