Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022 (Cope)

Полузащитник готов завершить игровую карьеру в ближайшее время.

По информации Cope, 32-летний игрок долгое время все обдумывал и пришел к выводу, что уйдет из футбола, если Уэльс не попадет на ЧМ-2022.

Вчера валлийцы обыграли Австрию (2:1) в полуфинальном стыковом матче благодаря дублю Бэйла и в июне встретятся с победителем пары Шотландия – Украина. Если Уэльс не сможет победить, Гарет намерен завершить карьеру.

Бэйл вытащил Уэльс в финал стыков. Режим супергероя в день, когда главное медиа Испании назвало его паразитом