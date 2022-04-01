Интерес «Реала» к Холанду ослаб. Клуб смущают травматичность форварда и запросы Райолы

Интерес «Реала» к ослаб.

Это связано с частыми травмами форварда дортмундской и чрезмерными требованиями, которые выставляет его агент Мино Райола.

Райола просит для своего клиента зарплату в размере 30 млн евро в год, а также ставит условия, связанные с бонусами за трансфер и формат платежей. В руководстве «Реала» такие требования считают недопустимыми.

Кроме того, есть сомнения, связанные с физическим состоянием норвежца. К 21 году он получил уже 14 травм (3 из них – в этом сезоне). В «Реале» понимают, что больше не могут допускать таких ошибок, как с Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром.

В полагают, что смогут заполучить форварда, если последнее слово при решении будет за ним. Если же Райоле удастся склонить отца футболиста в сторону экономической выгоды, то Эрлинг, скорее всего, окажется в .

Помимо «Реала» и «Манчестер Сити», как пишет Marca, на норвежца претендует .

В этом сезоне игрок забил 23 гола и отдал 5 передач в 23 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

Холанд обойдется покупателю в 350 млн евро. Вот из чего сложилась такая сумма