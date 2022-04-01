«Барса» не даст Дембеле более 8 млн евро. Клуб хочет подписать контракт на 4 года, Усман – на 2

Стали известны условия контракта, которые «Барса» предложит Усману Дембеле.
Каталонский клуб не предложит 24-летнему вингеру зарплату более 8 млн евро в год, сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.
Кроме того, у сторон есть разногласия по срокам договора. Если «Барселона» хочет заключить соглашение на 4 года, то футболист настаивает на 2-летнем контракте.
Ранее появилась информация о готовности окружения Дембеле к переговорам с «Барсой» по условиям контракта.
В этом сезоне правый вингер, который летом может стать свободным агентом, провел 21 матч за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 передач. Его статистику можно изучить здесь.