«Барса» не даст Дембеле более 8 млн евро. Клуб хочет подписать контракт на 4 года, Усман – на 2

Стали известны условия контракта, которые «Барса» предложит .

Каталонский клуб не предложит 24-летнему вингеру зарплату более 8 млн евро в год, сообщил журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

Кроме того, у сторон есть разногласия по срокам договора. Если хочет заключить соглашение на 4 года, то футболист настаивает на 2-летнем контракте.

Ранее появилась информация о готовности окружения Дембеле к переговорам с «Барсой» по условиям контракта.

В этом сезоне правый вингер, который летом может стать свободным агентом, провел 21 матч за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 передач. Его статистику можно изучить здесь.