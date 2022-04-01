Окружение Дембеле готово к переговорам с «Барсой» по контракту. Ему придется снизить требования, чтобы остаться

еще может продлить контракт с «Барселоной».

L’Équipe пишет, что француз рассматривает вариант с подписанием нового контракта с каталонцами.

В окружении Дембеле сообщили, что сделала первый шаг и связалась со стороной игрока во вторник. Также в окружении Дембеле отметили, что снова готовы к переговорам. Стороны пообщались по телефону, и в окружении игрока сообщили, что встреча для нового раунда переговоров – это вопрос времени.

Тренер «Барселоны» хочет, чтобы Дембеле остался в клубе, однако эта перспектива все еще выглядит отдаленной. Ключевой вопрос – финансовые требования 24-летнего вингера. Игроку придется снизить запросы, если он хочет остаться в «Барсе».

В этом сезоне правый вингер, который летом может стать свободным агентом, провел 21 матч за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 передач. Его статистику можно изучить здесь.