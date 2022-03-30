Боссы «Барсы» скептически настроены перед переговорами с Дембеле, несмотря на давление Хави. Если контракт продлят, клуб откажется от Рафиньи

Переговоры «Барселоны» по Рафинье Диасу зависят от решения .

Как пишет As, шансы на трансфер вингера в каталонский клуб станут минимальными, если Дембеле примет условия «Барсы» по контракту и останется в клубе.

Если Усман не сменит клуб, то «Барса» будет искать вариант, который позволит сохранить , арендованного у , еще на год.

Несмотря на то, что «Барса» и Рафинья уже согласовали контракт, каталонцы могут отказаться от осуществления трансфера. Сине-гранатовые не хотят много платить за бразильца, особенно если Дембеле останется.

Таким образом, подписание нового контракта с вингером практически исключит возможный переход Рафиньи в «Барселону».

Тренер сине-гранатовых Хави надеется, что Дембеле и его агент сделают шаг вперед и продемонстрируют желание остаться в «Барсе». Несмотря на давление со стороны , руководство клуба настроено скептически.

Статистику 24-летнего Дембеле можно изучить здесь. Показатели 25-летнего Рафиньи доступны по этой ссылке.