Боссы «Барсы» скептически настроены перед переговорами с Дембеле, несмотря на давление Хави. Если контракт продлят, клуб откажется от Рафиньи

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Переговоры «Барселоны» по Рафинье Диасу зависят от решения Усмана Дембеле.

Как пишет As, шансы на трансфер вингера «Лидса» в каталонский клуб станут минимальными, если Дембеле примет условия «Барсы» по контракту и останется в клубе.

Если Усман не сменит клуб, то «Барса» будет искать вариант, который позволит сохранить Адама Траоре, арендованного у «Вулверхэмптона», еще на год.

Несмотря на то, что «Барса» и Рафинья уже согласовали контракт, каталонцы могут отказаться от осуществления трансфера. Сине-гранатовые не хотят много платить за бразильца, особенно если Дембеле останется.

Таким образом, подписание нового контракта с вингером практически исключит возможный переход Рафиньи в «Барселону».

Тренер сине-гранатовых Хави надеется, что Дембеле и его агент сделают шаг вперед и продемонстрируют желание остаться в «Барсе». Несмотря на давление со стороны Хави, руководство клуба настроено скептически.

Статистику 24-летнего Дембеле можно изучить здесь. Показатели 25-летнего Рафиньи доступны по этой ссылке.

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