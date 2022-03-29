«ПСЖ» внимательно следит за ситуацией Дибалы и проявляет интерес к Дембеле

Теги ПСЖ Ювентус Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Пауло Дибала Усман Дембеле Футбол

«ПСЖ» интересны Пауло Дибала и Усман Дембеле.

По данным L’Équipe, французский клуб очень внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг аргентинского нападающего «Ювентуса», а также проявляет интерес к вингеру «Барселоны».

Сроки действующих контрактов обоих футболистов истекают летом. Вероятно, они оба покинут свои нынешние клубы в качестве свободных агентов.

В этом сезоне Дибала забил 13 голов и отдал 6 результативных пасов в 29 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

У Дембеле 2 мяча и 9 голевых передач в 21 игре за «Барсу». Его показатели можно изучить по ссылке.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные