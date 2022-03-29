«ПСЖ» внимательно следит за ситуацией Дибалы и проявляет интерес к Дембеле

интересны и Усман Дембеле.

По данным L’Équipe, французский клуб очень внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг аргентинского нападающего «Ювентуса», а также проявляет интерес к вингеру «Барселоны».

Сроки действующих контрактов обоих футболистов истекают летом. Вероятно, они оба покинут свои нынешние клубы в качестве свободных агентов.

В этом сезоне Дибала забил 13 голов и отдал 6 результативных пасов в 29 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.

У 2 мяча и 9 голевых передач в 21 игре за «Барсу». Его показатели можно изучить по ссылке.