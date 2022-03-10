«Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» – мечта». Шпилевский о тренере

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Алексей Шпилевский рассказал, что Доменико Тедеско сожалел об уходе из «Спартака».

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики. Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером.

Я с первого дня говорил, что он один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю. Но давайте не будем обманывать друг друга – у него очень сильный и молодой состав. Они обучены и отлично знают, как играть. Работа с таким составом – просто мечта», – сказал Шпилевский, главный тренер кипрского «Ариса».

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