Тедеско поддержал решение отстранить «Спартак»: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно»

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия Лига Европы УЕФА УЕФА ФИФА РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско одобрил отстранение «Спартака» от участия в Лиге Европы.

«РБ Лейпциг», который сейчас тренирует Тедеско, должен был встретиться с московским клубом в 1/8 финала турнира.

«Я приветствую это решение. Правильно и очень важно, что ФИФА и УЕФА приняли такое решение. Было бы неправильно, если бы принимать решение пришлось национальным ассоциациям, клубам и игрокам.

Я хорошо знаю «Спартак». Мы приняли команду на 12-м месте, а [следующий] сезон завершили на втором. Команда вышла из непростой группы в Лиге Европы и пробилась в 1/8 финала.

Мне очень жаль игроков и сотрудников, с которыми мы стали настоящими друзьями. Но отмену матчей я считаю верным решением», – сказал бывший тренер красно-белых.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция

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