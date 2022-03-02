Тедеско поддержал решение отстранить «Спартак»: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно»

одобрил отстранение «Спартака» от участия в .

, который сейчас тренирует Тедеско, должен был встретиться с московским клубом в 1/8 финала турнира.

«Я приветствую это решение. Правильно и очень важно, что и приняли такое решение. Было бы неправильно, если бы принимать решение пришлось национальным ассоциациям, клубам и игрокам.

Я хорошо знаю «Спартак». Мы приняли команду на 12-м месте, а [следующий] сезон завершили на втором. Команда вышла из непростой группы в Лиге Европы и пробилась в 1/8 финала.

Мне очень жаль игроков и сотрудников, с которыми мы стали настоящими друзьями. Но отмену матчей я считаю верным решением», – сказал бывший тренер красно-белых.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция