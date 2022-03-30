«Все делается, чтобы навредить России. Жаль спортсменов, но мое мнение – в большом меньшинстве». Экс-вратарь «Сатурна» Кински о ситуации в мире

высказался о политической ситуации в мире.

– Не знаю, что там происходит, знаю лишь, что российским спортсменам сейчас очень тяжело. Мне очень жаль, но я не могу предсказать, как это будет развиваться и сколько продлится. Мне непонятно, почему спортсменов делают виноватыми, почему им запрещается участвовать в соревнованиях. Это неправильно.

– Сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть против России в стыковых матчах чемпионата мира-2022. Как оцениваете такое решение?

– Мне кажется, это больше политический, нежели спортивный вопрос. Спорт не должен быть замешан в эту ситуацию, но получается наоборот. И так получается, что мое мнение – в большом-большом меньшинстве. Люди, которые имеют огромное влияние на спорт, придерживаются другого мнения. И с этим ничего не поделать.

Все это делается для того, чтобы навредить России, мне очень жаль русских спортсменов, соревнования без них – это не то.

– В России сейчас активно обсуждается расширение Премьер-лиги. Что это даст чемпионату?

– В России я закончил играть в 2011 году и не в курсе того, как сейчас обстоит ситуация в чемпионате. Но расширение – это возможность для молодых футболистов, которые будут получать больше игрового времени в Премьер-лиге. В то же время очевидно, что чем меньше клубов в турнире, но при этом все – сильные команды, то растет качество чемпионата. Всем интереснее наблюдать, как топы бьются между собой.

– В четверг состоится Конгресс ФИФА, где, возможно, будут рассматривать вопрос исключения России из организации. Должна ли Россия остаться?

– Я не знаю, как они к этому отнесутся, по большому счету, любое решение будет политическим. Я уверен, что ФИФА ощущает давление. Но я простой человек, который не понимает многие вещи, и мне тяжело рассуждать. Когда я смотрю «Вести», я вижу одну картину, когда читаю европейские газеты – совсем другую, – сказал бывший вратарь «Сатурна».