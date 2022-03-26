Галактионов об исключении Захаряна из списка талантов: «Политическая история. Это абсурд»

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Михаил Галактионов отреагировал на новость об исключении Арсена Захаряна из рейтинга вундеркиндов.

«Решение по исключению Захаряна из списка талантов – абсурд. Если игрок заслуживает право там быть, то за что его исключать? Политическая история.

Захарян – это тот, кто сейчас себя реализовывает. Дальше вопрос стабильности.

Дай бог, чтобы, когда были игры сборной, его опыт укреплялся», – сказал главный тренер молодежной сборной России.

Захарян стал 11-м в топ-50 вундеркиндов от Goal.com. Но Арсена удалили из списка, на его месте – No player

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