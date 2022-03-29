ФИФА объявит русский язык одним из своих официальных в четверг (Маркус Харм)

Русский язык может стать официальным в ФИФА.

На конгрессе ФИФА, который пройдет в Дохе в четверг, как ожидается, русский язык объявят одним из официальных в организации, пишет журналист ZDF Маркус Харм.

Сообщалось, что, наряду с русским языком, официальными в ФИФА могут стать португальский и арабский.

Действующий устав ФИФА предусматривает использование трех языков в документации и общении с ассоциациями-членами: английского, испанского и французского. Четвертый язык, немецкий, также считается официальным по юридическим причинам – штаб-квартира организации находится в Цюрихе.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой. не смогла выступить в стыком турнире за право сыграть на ЧМ-2022.