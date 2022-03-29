Кавазашвили предложил провести коммерческий турнир с Кубой и Венесуэлой и назвать его в честь Кастро или Мадуро

предложил организовать новый турнир в случае исключения РФС из ФИФА.

«В случае исключения из ФИФА нам ничего не останется сделать, как искать партнеров и друзей среди стран, с которыми мы сможем организовать континентальный турнир или лигу. Если, естественно, они не испугаются угроз со стороны ФИФА и УЕФА.

Вы же знаете, что сербы были всегда с нами во всех отношениях.

Есть разные азиатские страны, страны из Южной или Центральной Америки, которые готовы сотрудничать с нами. Можно с ними провести коммерческий турнир сборных, дней на 20, где будут играть , , – в общем те страны, которые всегда с нами. И дать ему имя любого руководителя государства – Фиделя Кастро, например, или Николаса Мадуро. Все возможно сделать при желании.

Но мы надеемся, что восторжествует человеческая мудрость, и дело до убийства российского футбола не дойдет», – сказал бывший вратарь сборной СССР.