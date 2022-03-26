Данила Прохин: «В молодежке все недовольны тем, что нас отовсюду исключили. «Спорт вне политики» – один из главных принципов»

недоволен отстранением российских команд от международных соревнований.

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные.

– Что по части морального состояния?

– Не унываем. Если объявят, что вскоре играем – будем правильно готовы и морально.

Конечно, все недовольны тем, что нас отовсюду исключили, ведь один из главных принципов, который постоянно озвучивался: «Спорт вне политики».

– Сейчас понимаешь, что это были лишь лозунги?

– Получается так. Но, увы, ничего поделать с этим мы не можем. Нам остается только сохранять профессионализм и работать.

– Твое личное восприятие истории с исключением?

– Расстроился, все-таки как у нас были хорошие шансы выйти на чемпионат Европы – мы боролись за первое место в группе, у нас было одинаковое количество очков с Испанией. Учитывая такие результаты, жаль, что сейчас у нас нет понимания, что будет дальше.

– Дмитрий Баринов на днях сказал: «Нас душат». Согласен с этим?

– Да, так и есть. По-другому и не скажешь, – сказал защитник и молодежной сборной России.