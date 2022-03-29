Фердинанд о контракте до 2027-го для Бруну: «А если новому тренеру «МЮ» Фернандеш не нужен?»

прокомментировал стремление «МЮ» продлить контракт с .

«До этого сезона он тащил команду на себе, не было никого стабильнее него, разве что Давид Де Хеа. И вот его ждет награда за это.

Но может продлить с ним контракт и продать через год – кто знает, что будет, если новый тренер скажет, что этот игрок ему не подходит. Но как минимум Бруну теперь на долгосрочном контракте и не будет думать о том, что может дождаться ухода свободным агентом.

Но есть ли какой-то диалог с тренером, который придет летом, мы не знаем. Хочет ли он, чтобы Бруну был на долгосрочном контракте? А если Фернандеш ему окажется не нужен?» – сказал бывший защитник «МЮ».

«МЮ» и Бруну близки к продлению контракта до 2027-го, зарплата – 14-15 млн евро в год