Тони Каскарино: «Бруну весь матч ноет и жалуется на команду. «МЮ» не стоит давать ему контракт сейчас»

раскритиковал переговоры «МЮ» с о новом контракте.

«Очень странно предлагать контракт на 5 лет тому, с кем есть договор еще на три сезона. Когда он сделал хет-трик в первом туре , можно было подумать: «Ого, ждет интересный сезон!»

Бруну вызывает у меня недоумение. Он талантлив, но всегда размахивает руками. Такое ощущение, что он постоянно жалуется и ноет по поводу своей команды на протяжении целого матча.

Не поймите меня неправильно, Рой Кин делал так же, но он не разводил руки в стороны, а высказывал тебе все прямо, и это я могу понять. Но меня бы рассердило, если бы партнер поворачивался спиной к мячу и начинал заниматься другими проблемами, когда идет игра.

Я не думаю, что ему нужно предлагать продлить контракт сейчас. Если он вернется на тот уровень, который демонстрировал по прибытии в «МЮ», то я и сам скажу, что нужно заключать новый договор. Но не сейчас», – сказал бывший нападающий «Челси» Talksport.

«МЮ» и Бруну близки к продлению контракта до 2027-го, зарплата – 14-15 млн евро в год