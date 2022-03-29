Роналду отдал голевой пас Бруну в матче с Северной Македонией. Это 1-е результативное действие Криштиану в последних 4 матчах за Португалию

Форвард Криштиану Роналду отдал голевой пас в матче с Северной Македонией.

На 32-й минуте финального стыкового матча ЧМ-2022 нападающий ассистировал хавбеку . Оба футболиста представляют .

Роналду совершил результативное действие впервые за четыре последних матча в национальной команде. После хет-трика в ворота Люксембурга (5:0) 12 октября последовали встречи с Ирландией (0:0), Сербией (1:2) и Турцией (3:1), в которых не было ни голов, ни голевых пасов в его исполнении.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.