«Бруну хорош, но я жду, когда начнет проявлять себя в важных матчах. Предпочту Эдегора». Бент о хавбеках «МЮ» и «Арсенала»

Теги Манчестер Юнайтед Даррен Бент премьер-лига Англия Арсенал Бруну Фернандеш Мартин Эдегор Футбол

Даррен Бент сравнил хавбеков Бруну Фернандеша («МЮ») и Мартина Эдегора («Арсенал»).

– Конечно, Бруну очень хорошо играет за «Манчестер Юнайтед», но я все еще жду, когда он начнет проявлять себя в важных матчах, в которых команде действительно нужна помощь.

– Наверняка вы бы сразу согласились на то, чтобы он играл в «Арсенале».

– Нет, честно, я бы не согласился. Прямо сейчас я бы предпочел Мартина Эдегора, учитывая то, как играет «Арсенал». Мартин идеален для этой команды, я бы не менял его на Бруну, – сказал бывший форвард сборной Англии.

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