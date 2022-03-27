«Бруну хорош, но я жду, когда начнет проявлять себя в важных матчах. Предпочту Эдегора». Бент о хавбеках «МЮ» и «Арсенала»

сравнил хавбеков («МЮ») и Мартина Эдегора («Арсенал»).

– Конечно, Бруну очень хорошо играет за , но я все еще жду, когда он начнет проявлять себя в важных матчах, в которых команде действительно нужна помощь.

– Наверняка вы бы сразу согласились на то, чтобы он играл в «Арсенале».

– Нет, честно, я бы не согласился. Прямо сейчас я бы предпочел , учитывая то, как играет . Мартин идеален для этой команды, я бы не менял его на Бруну, – сказал бывший форвард сборной Англии.