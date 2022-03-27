«Бруну хорош, но я жду, когда начнет проявлять себя в важных матчах. Предпочту Эдегора». Бент о хавбеках «МЮ» и «Арсенала»

Даррен Бент сравнил хавбеков Бруну Фернандеша («МЮ») и Мартина Эдегора («Арсенал»).
– Конечно, Бруну очень хорошо играет за «Манчестер Юнайтед», но я все еще жду, когда он начнет проявлять себя в важных матчах, в которых команде действительно нужна помощь.
– Наверняка вы бы сразу согласились на то, чтобы он играл в «Арсенале».
– Нет, честно, я бы не согласился. Прямо сейчас я бы предпочел Мартина Эдегора, учитывая то, как играет «Арсенал». Мартин идеален для этой команды, я бы не менял его на Бруну, – сказал бывший форвард сборной Англии.