«МЮ» и Бруну близки к продлению контракта до 2027-го, зарплата – 14-15 млн евро в год

Полузащитник Бруну Фернандеш близок к продлению контракта с .

По информации O Jogo, позиции сторон на переговорах очень близки, и ожидается, что в ближайшее время новый договор будет заключен.

Соглашение будет рассчитано до 2027 года, зарплата хавбека составит 14-15 млн евро.

Отмечается, что Фернандеш верит в способность клуба добиться успеха в краткосрочной перспективе.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр в , забив 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.