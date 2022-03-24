«МЮ» и Бруну близки к продлению контракта до 2027-го, зарплата – 14-15 млн евро в год

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Полузащитник Бруну Фернандеш близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».

По информации O Jogo, позиции сторон на переговорах очень близки, и ожидается, что в ближайшее время новый договор будет заключен.

Соглашение будет рассчитано до 2027 года, зарплата хавбека составит 14-15 млн евро.

Отмечается, что Фернандеш верит в способность клуба добиться успеха в краткосрочной перспективе.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр в АПЛ, забив 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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