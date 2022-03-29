Дмитрий Комбаров о наказании детей ремнем: «Ничего плохого в этом не вижу, если действительно заслуживают»

высказался о физическом наказании детей.

– Ты рассказал, что отец бил тебя ремнем. Ты сейчас своего ребенка наказываешь ремнем?

– Нет, я перед своей дочкой таю, не могу. У нас мама более строгая, а я по отношению к ней более мягкий.

– А как вообще считаешь, современных детей стоит наказывать ремнем?

– Тут зависит от методики воспитания, от характера родителей, характера детей, от степени того, насколько они там набедокурили. Я в этом ничего плохого не вижу, например, ремешком пройтись, если это действительно заслуживает того.

Я против того, чтобы наказывать детей без оснований. Считаю, что с ребенком нужно разговаривать и проговаривать какие-то темы. Потому что в детском возрасте ребенок еще глобально не понимает, что такое хорошо, что такое плохо. И он может что-то сделать не от того, что просто хочет набедокурить, а просто не понимая еще того, что он делает неправильно.

Ремень – это в крайнем случае, в угол поставить – тоже в крайнем случае. Потому что есть много более гуманных наказаний. Но, опять же, я ничего плохого не вижу в том, чтобы пройтись ремешочком, – заявил бывший защитник .