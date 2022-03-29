Дмитрий Комбаров о готовности бесплатно играть за «Спартак»: «Возможно, да. Естественно, какие-то деньги были бы в любом случае»

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Дмитрий Комбаров рассказал о желании вернуться в «Спартак».

– Если тебя сейчас позовут в «Спартак», ты примешь предложение?

– Однозначно да. Потому что «Спартак» – это мой клуб с детско-юношеской школы. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры.

Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство. Я люблю «Спартак», поэтому, наверное, о деньгах даже и речи бы не было. Позвали бы – я бы пошел, конечно.

– Был бы готов играть бесплатно?

– Возможно, да, почему бы и нет. Естественно, какие-то деньги были бы в любом случае. Желание есть, – сказал защитник.

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