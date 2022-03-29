Дмитрий Комбаров о Lamborghini: «Купил за 13 миллионов, откатал одно лето и продал тому же человеку за те же деньги. Исполнил детскую мечту»

рассказал о покупке и скорой продаже Lamborghini.

– У тебя раньше была Lamborghini, верно?

– Да.

– Сейчас нет?

– Нет.

– Продал?

– Да.

– Почему?

– Я изначально ее брал на лето – исполнить, скажем так, детскую мечту. Я всегда почему-то мечтал не о Ferrari или Jaguar, а о Lamborghini.

У меня была такая возможность воплотить в жизнь детскую мечту. По плану я брал ее на одно лето, откатал – и продал.

– Ты взял машину, чтобы покататься одно лето – и все?

– Я знал, что продам ее за те же деньги. А обслуживать зимой ее – консервировать, в гараж, ставить на зарядку постоянно... Я с этим не хотел возиться и скинул ее.

– Это в Самаре было?

– Да.

– Самара не Москва. Как там люди реагировали?

– Как и в Москве.

– Но там значительно меньше таких средств передвижения.

– Меньше, но тем не менее в Москве на Lamborghini реагируют, как и в любом городе нашей страны. Подходят, смотрят, удивляются. Как классно, супермашина.

Может, уровень возбуждения ментального в Москве и региональном городе разный, но и в Москве так же смотрели, когда я ездил.

– Назови топ-5 машин, на которых ты ездил.

– Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Ferrari, Mercedes C-Class, Hummer H1.

– Действительно ли Lamborghini крутая? И чем?

– Действительно. Когда ее купил, я понял, что это не суперкар, а гиперкар. Ты понимаешь, что садишься в заряженный патрон, который действительно оправдывает свои характеристики.

При том, что я ездил на очень разных спортивных машинах, она меня удивила с точки зрения вождения. Чем быстрее ты едешь, тем она более управляемая, более четче стоит на дороге.

– За сколько ты покупал Lamborghini?

– За 13 миллионов. И за ту же цену продал. Причем тому же человеку, у которого купил.

– А он спросил, почему продаешь?

– Нет. Он мне сказал: «Димарик, продай мне обратно, пожалуйста, я соскучился», – заявил бывший защитник «Спартака» и .