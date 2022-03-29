Дмитрий Комбаров о Lamborghini: «Купил за 13 миллионов, откатал одно лето и продал тому же человеку за те же деньги. Исполнил детскую мечту»

Дмитрий Комбаров рассказал о покупке и скорой продаже Lamborghini.
– У тебя раньше была Lamborghini, верно?
– Да.
– Сейчас нет?
– Нет.
– Продал?
– Да.
– Почему?
– Я изначально ее брал на лето – исполнить, скажем так, детскую мечту. Я всегда почему-то мечтал не о Ferrari или Jaguar, а о Lamborghini.
У меня была такая возможность воплотить в жизнь детскую мечту. По плану я брал ее на одно лето, откатал – и продал.
– Ты взял машину, чтобы покататься одно лето – и все?
– Я знал, что продам ее за те же деньги. А обслуживать зимой ее – консервировать, в гараж, ставить на зарядку постоянно... Я с этим не хотел возиться и скинул ее.
– Это в Самаре было?
– Да.
– Самара не Москва. Как там люди реагировали?
– Как и в Москве.
– Но там значительно меньше таких средств передвижения.
– Меньше, но тем не менее в Москве на Lamborghini реагируют, как и в любом городе нашей страны. Подходят, смотрят, удивляются. Как классно, супермашина.
Может, уровень возбуждения ментального в Москве и региональном городе разный, но и в Москве так же смотрели, когда я ездил.
– Назови топ-5 машин, на которых ты ездил.
– Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, Ferrari, Mercedes C-Class, Hummer H1.
– Действительно ли Lamborghini крутая? И чем?
– Действительно. Когда ее купил, я понял, что это не суперкар, а гиперкар. Ты понимаешь, что садишься в заряженный патрон, который действительно оправдывает свои характеристики.
При том, что я ездил на очень разных спортивных машинах, она меня удивила с точки зрения вождения. Чем быстрее ты едешь, тем она более управляемая, более четче стоит на дороге.
– За сколько ты покупал Lamborghini?
– За 13 миллионов. И за ту же цену продал. Причем тому же человеку, у которого купил.
– А он спросил, почему продаешь?
– Нет. Он мне сказал: «Димарик, продай мне обратно, пожалуйста, я соскучился», – заявил бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов».