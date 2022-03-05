Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» будет хорошая мотивация на матч с «Динамо». Ваноли нечего волноваться»

высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо».

«Это дерби, что тут говорить. Вывеска хорошая. «Динамо» сейчас на ходу. У «Спартака» будет хорошая мотивация. В таких матчах настрой и эмоциональный фон может преобладать. Не стал бы выделять фаворита.

Давление на Ваноли в случае поражения? В «Спартаке» всегда идет давление на всех. И на руководство, и на тренеров, и на игроков. Паоло сыграл только первый матч, почему он должен волноваться? Команда была не на лидирующих позициях.

Ему нечего волноваться. Он должен вселять спокойствие и уверенность в своих футболистов», – сказал Комбаров.

Матч – пройдет 6 марта в 19:00 по московскому времени.

Стадион «Динамо» на матче со «Спартаком» можно будет заполнить на 100%, билеты на «ВТБ Арену» уже в продаже!