«Мы лет пять-шесть будем вне мирового футбола. Нужно развиваться и не ждать, что все рассосется». Экс-президент «Локо» Наумов об отстранении России

Бывший президент считает, что отстранение России затянется на 5-6 лет.

– Было много разговоров о реформах российского чемпионата. Но пока они перенесены на конец сезона. А изменения-то нужны?

– Конечно, реформы напрашиваются в условиях нашей изоляции. Мы должны что-то делать! Нельзя же так сидеть ровно на одном месте и ждать, что все рассосется. То, что нас отлучили от европейского футбола не на один день, уверен – это на годы.

Значит, нам надо уделить внимание нашим внутренним делам. Отказываться от дорогостоящих легионеров, высвобождать деньги и пускать их на развитие российского футбола. Выгонять из команд никого не надо, но не надо и удерживать иностранцев.

– Сами уйдут.

– Что касается реформ, то мне тоже претит отказ от спортивного принципа, взять и отменить мораторий на вылет из – это неправильно. Нужно как-то по-другому этот вопрос решить. Допустим, две последние команды вылетают, а четыре – заходят. Или две последние играют с третьей-четвертой из ФНЛ. Можно много вариантов придумать за счет «стыков». И увеличить лигу хотя бы до 18 команд.

– Этого, наверное, достаточно.

– Увеличивать надо, потому что у нас будет очень много пауз в календаре. И вводить еще какой-то турнир. Например, Кубок лиги, который раньше разыгрывался. Довольно престижное соревнование. Реформы все равно нужно проводить. Нельзя просто сидеть и ждать, когда это все закончится, как за нас кто-то что-то решит. Надо понимать, что сейчас нас изолируют на годы.

– Да, есть такая вероятность.

– А если так, значит, надо принимать меры для развития отечественного футбола. А не копошиться – мол, вдруг нам «стыки» разрешат. Карпин почему-то такое говорит. Может, сам верит. А какой там может быть «стык», если шведы уже обыграли чехов и вышли на поляков.

Понятно, что на чемпионат мира мы не едем, но это ближайшая перспектива. А дальняя… Я думаю, мы лет пять-шесть будем вне европейского и мирового футбола. Стало быть, нужно самим развиваться, – сказал .