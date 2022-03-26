Наумов о продаже акций «Локо»: «Новая компания взяла кредиты на покупку игроков. Возможно, часть акций закроет задолженности»

Экс-президент «Локомотива» высказался о продаже акций клуба.

«Это может быть связано только с внутренними делами. Насколько я знаю, новая компания, которая пришла в клуб, взяла кредиты на покупку игроков. Вполне возможно, что часть акций за счет погашения кредитов была передана дочернему предприятию, которая закроет задолженности.

Это просто внутренние финансовые дела «РЖД». Они никак не связаны с футболом. Это никак не отразится ни на команде, ни на болельщиках. Бюджет «Локомотива» консолидирован из всех структур «РЖД», — сказал Наумов.

Плутник о продаже «Локомотива»: «Это полная чушь, 100 акций передали всего. Речь об изменении структуры владения внутри холдинга «РЖД»