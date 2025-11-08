Флик о поддержке руководства «Барсы»: «Их доверие крайне важно. Мы оставляем много пространства в обороне, хотим быть сплоченнее при игре без мяча»
Ханси Флик: поддержка руководства «Барселоны» важна.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался по поводу поддержки со стороны президента клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку.
«Поддержка клуба всегда важна. Их доверие крайне важно. Мы много говорим о ситуации и знаем, как обстоят дела.
Нам нужно больше уверенности – мы видели это в матче с «Брюгге». Мы оставляем много пространства в обороне – это непросто. У нас есть четкая структура. Мы хотим быть сплоченными при игре без мяча.
Есть несколько проблем, но мы все обсудили, и я надеюсь, что завтра мы сможем сыграть гораздо лучше», – сказал Ханси Флик перед матчем Ла Лиги против «Сельты».
Жоан Лапорта: «Верим в команду и Флика. У Ханси четкие идеи»
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости