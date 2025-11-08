  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о поддержке руководства «Барсы»: «Их доверие крайне важно. Мы оставляем много пространства в обороне, хотим быть сплоченнее при игре без мяча»
5

Флик о поддержке руководства «Барсы»: «Их доверие крайне важно. Мы оставляем много пространства в обороне, хотим быть сплоченнее при игре без мяча»

Ханси Флик: поддержка руководства «Барселоны» важна.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался по поводу поддержки со стороны президента клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку.

«Поддержка клуба всегда важна. Их доверие крайне важно. Мы много говорим о ситуации и знаем, как обстоят дела.

Нам нужно больше уверенности – мы видели это в матче с «Брюгге». Мы оставляем много пространства в обороне – это непросто. У нас есть четкая структура. Мы хотим быть сплоченными при игре без мяча.

Есть несколько проблем, но мы все обсудили, и я надеюсь, что завтра мы сможем сыграть гораздо лучше», – сказал Ханси Флик перед матчем Ла Лиги против «Сельты».

Жоан Лапорта: «Верим в команду и Флика. У Ханси четкие идеи»

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?3830 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoДеку
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карпин оценил первый круг «Динамо»: «Двойка. Или единица. Или ноль – как хотите»
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы»
11 минут назадLive
Мостовой о поражении «Динамо»: «Смеялся с комментаторов – ни одного плохого слова не скажут. Проигрывал бы «Спартак» – разорвали бы тренера. А тут все нормально»
16 минут назад
Карпин о «Динамо»: «Никому не интересно, что я могу рассказывать. Видим в таблице то, что получилось. Против «Акрона» играли медленно, не хватало скоростей»
30 минут назад
Дзюба о том, как объяснить, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: «Легко. Мы лучше»
36 минут назад
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
41 минуту назадТесты и игры
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Акрону», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
41 минуту назадLive
У Карпина худший старт в «Динамо» за последние 19 лет – 17 очков в 15 матчах чемпионата. Пропустили 23 гола – такого не было с 2001-го
49 минут назад
«Динамо» провело худший первый круг с сезона-2019/20: при Карпине набрали 17 очков. При Личке в прошлом сезоне было 30
сегодня, 13:09
«Динамо» завершит первый круг РПЛ в нижней части таблицы. Команда Карпина идет 9-й после 15 матчей
сегодня, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Кандидатуру Станковича не будем рассматривать. Он очень много говорит и очень мало делает». Директор «Металлиста» из Королева – на предложение Губерниева Деяну возглавить клуб
4 минуты назадВидео
Тедеев про 2:1 с «Динамо»: «Автобус «Акрона» был с наворотами. Игра требовала действовать так»
8 минут назад
Первая лига. «Родина» принимает «Нефтехимик», «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
10 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Неома», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Ахли»
21 минуту назадLive
«Атлетико» – «Леванте». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
31 минуту назад
«Байер» – «Хайденхайм». Шик и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
31 минуту назад
«Гамбург» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси и Байер в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
31 минуту назад
«Унион» – «Бавария». Кейн в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
31 минуту назад
«Пари НН» – «Рубин». 0:0 – автогол Ставера отменили. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Агаларов и Кисляк в старте. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive