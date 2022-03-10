Министр спорта РФ: «Посмотрим на ресурсы нашего футбола. Не думаю, что упадет зрелищность, будет возможность найти новые таланты»

Олег Матыцин высказался о российском футболе на фоне отстранения от участия в международных турнирах.
«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь.
Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадет зрелищность, будет возможность найти новые таланты.
Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций.
Знаю, с каким интересом президент ФИФА Джанни Инфантино смотрит на нашу страну», – заявил министр спорта РФ в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Россия официально была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.