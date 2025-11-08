Доминик Собослаи: «Все видели игру «Ливерпуля» против «Реала» – мы бегали, боролись, поддерживали друг друга. Главное – продолжать в таком же духе»

Доминик Собослаи: все видели, как «Ливерпуль» сыграл с «Реалом».

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал о важности закрепить успех команды после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Все видели, как мы сыграли против «Реала ». Все бегали, боролись, поддерживали друг друга, прикрывали друг друга. Самое главное – продолжать в таком же духе.

Впереди долгий путь. Теперь все зависит от АПЛ и матча с «Манчестер Сити » на выходных. Мы знаем, насколько они сильны. Сезон длинный.

Если бы мы лидировали с преимуществом семь очков на данном этапе, никто бы не сказал, что мы уже выиграли чемпионат.

В прошлом сезоне, лидируя, мы просто сохраняли спокойствие и продолжали идти вперед, потому что случиться может все что угодно.

Нам нужно сосредоточиться на себе, побеждать в своих матчах, а потом посмотрим, что сделают другие команды», – сказал Доминик Собослаи .