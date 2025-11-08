У Мбемо 4 гола в 4 последних матчах в АПЛ. Вингер «МЮ» забил «Тоттенхэму» – у него 5+1 в 11 играх сезона

Бриан Мбемо забил пятый гол в сезоне АПЛ.

Вингер «Манчестер Юнайтед » Бриан Мбемо забил гол на 32-й минуте матча 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма ».

Камерунец записал в актив четыре гола в последних четырех играх в рамках чемпионата.

В общей сложности Мбемо забил 5 голов и сделал 1 передачу в 11 играх в АПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .

