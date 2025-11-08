Женский «Cпартак» завершил сезон без поражений в лиге – 20 побед и 4 ничьих
Женский «Cпартак» завершил сезон без поражений в лиге.
Женский «Cпартак» завершил сезон без поражений в чемпионате.
В последнем туре футболистки московской команды крупно обыграли «Рубин» (5:1).
У «Спартака» по итогам сезона 20 побед и 4 ничьи, забито 68 голов, пропущено – 12.
Напомним, в прошлом туре женский «Спартак» оформил чемпионство.
Источник: телеграм-канал «Спартака»
