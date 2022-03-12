Карпин о переговорах с «Локо» и «Краснодаром»: «Басни Крылова. Была договоренность с «Ростовом»

прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Ростова».

– Около недели назад вы после совещания в РФС по сборной говорили, что ясности с будущим нет. Что изменилось за это время, почему приняли «Ростов» на условиях совмещения?

– Несколько дней назад наступила ясность с рассмотрением иска РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Стало понятно, что там дело не будет рассматриваться в ускоренном порядке.

– И вы приняли решение по .

– Не только я принимал решение. Это руководители РФС Александр Дюков и Александр Алаев, которые больше разбираются и понимают в юридической составляющей. Поэтому пошли навстречу.

Давайте расставим все точки: когда «Ростов» отпустил в сборную, была договоренность о том, что, если возникнет возможность вернуться в клубную команду, вернусь именно в «Ростов», если это будет необходимо клубу. Слово привык держать, поэтому возвращение состоялось, и оно вполне логичное.

Второй момент: семья живет в Ростове, и перевозить родных не очень удобно. И третий момент: все новости, которые рассказывают о переговорах с и , – это басни Крылова. Очень хорошо знаю и Сергея Николаевича, и Владимира Хашига, и Томаса Цорна, и Владимира Леонченко, со всеми виделся на сборах. Если не верите мне, спросите их, был ли хоть один намек по поводу работы в этих клубах. Меня в «Локомотив» и «Краснодар» никто не звал, переговоров не вел.

– Решение о возвращении в «Ростов» приняли максимально оперативно?

– Да. Меня позвали – я сказал «ок». Даже переговоров не было, что тут переговаривать, – отметил главный тренер сборной России.

Карпин – опять совместитель. Стал главным и в «Ростове» до того, как сборную России разбанят