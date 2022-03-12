Карпин о переговорах с «Локо» и «Краснодаром»: «Басни Крылова. Была договоренность с «Ростовом»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Владимир Леонченко Александр Дюков Краснодар Владимир Хашиг Сергей Галицкий Томас Цорн Александр Алаев Футбол

Валерий Карпин прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Ростова».

– Около недели назад вы после совещания в РФС по сборной говорили, что ясности с будущим нет. Что изменилось за это время, почему приняли «Ростов» на условиях совмещения?

– Несколько дней назад наступила ясность с рассмотрением иска РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Стало понятно, что там дело не будет рассматриваться в ускоренном порядке.

– И вы приняли решение по «Ростову».

– Не только я принимал решение. Это руководители РФС Александр Дюков и Александр Алаев, которые больше разбираются и понимают в юридической составляющей. Поэтому пошли навстречу.

Давайте расставим все точки: когда «Ростов» отпустил в сборную, была договоренность о том, что, если возникнет возможность вернуться в клубную команду, вернусь именно в «Ростов», если это будет необходимо клубу. Слово привык держать, поэтому возвращение состоялось, и оно вполне логичное.

Второй момент: семья живет в Ростове, и перевозить родных не очень удобно. И третий момент: все новости, которые рассказывают о переговорах с «Локомотивом» и «Краснодаром», – это басни Крылова. Очень хорошо знаю и Сергея Николаевича, и Владимира Хашига, и Томаса Цорна, и Владимира Леонченко, со всеми виделся на сборах. Если не верите мне, спросите их, был ли хоть один намек по поводу работы в этих клубах. Меня в «Локомотив» и «Краснодар» никто не звал, переговоров не вел.

– Решение о возвращении в «Ростов» приняли максимально оперативно?

– Да. Меня позвали – я сказал «ок». Даже переговоров не было, что тут переговаривать, – отметил главный тренер сборной России.

Карпин – опять совместитель. Стал главным и в «Ростове» до того, как сборную России разбанят

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